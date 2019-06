Zoektocht naar vermiste Theo (18) in Australië focust zich op twee zones IB

11 juni 2019

01u24

Bron: Belga 0 In de zoektocht naar de vermiste Belg Theo Hayez focust de Australische politie zich op twee plaatsen in de stad Byron Bay, waar de jongeman eind mei voor het laatst gezien is. Dat bericht het Australische persbureau AAP. Theo Hayez kwam eind vorig jaar aan in Australië met een werkvisum en had deze week terug naar België moeten keren.

Dankzij informatie van de telefoon van de 18-jarige Belg hebben de rechercheurs beslist om zich in hun zoektocht te focussen op twee plaatsen, het oosten van het centrum van Byron Bay en in de bossen in het noordoosten van de stad.

"Uit onze meest recente gegevens blijkt dat de telefoon in deze gebieden is gebruikt", verklaart Matthew Kehoe, de hoofdinspecteur die belast is met de zaak. "We hebben nog niets belangrijk gevonden, maar de zoektocht gaat verder." Daaraan nemen niet alleen de politie, een helikopter en hulpdiensten deel, maar ook vrijwillige strandwachten, omwonenden en andere backpackers.

Whatsapp

De jongeman werd het laatst gezien op 31 mei, toen hij een nachtclub in Byron Bay verliet. In de vroege uurtjes van 1 juni was hij nog actief op WhatsApp. Sindsdien is er geen spoor meer van hem. Zijn persoonlijke spullen werden teruggevonden in de hostel waar hij verbleef.

De Belgische ambassade in Canberra staat in nauw contact met de lokale politie van Byron Bay, een populaire badplaats aan de oostkust van Australië in de staat New South Wales.