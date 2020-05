Zoektocht naar vermiste surfer in Scheveningen levert niets op

24 mei 2020

Bron: Belga

De Nederlandse politie is gestopt met zoeken bij het Noordelijke Havenhoofd in Scheveningen. Een woordvoerster van de politie meldt dat de zoekactie is gestaakt, omdat er niets is aangetroffen. Eerder had de politie het Noordelijke Havenhoofd afgezet omdat er “mogelijk iets was gevonden”.