Zoektocht naar vermiste peuter leidt Mexicaanse politie tot 23 ontvoerde kinderen ISA

22 juli 2020

15u48

Bron: CNN, The Washington Post 0 Tijdens de zoektocht naar een peuter (2,5) die op 30 juni vermist raakte op een openbare markt in Zuid-Mexico, deed de Mexicaanse politie een verontrustende ontdekking. In een huis te San Cristóbal de Las Casas, in de zuidelijke Mexicaanse staat Chiapas, werden 23 ontvoerde kinderen teruggevonden. D e kinderen waren tussen drie maanden en 15 jaar oud. Dat meldt procureur-generaal Jorge Llaven van de staat Chiapas in een verklaring.

De 23 kinderen zijn gered nadat ze werden ontvoerd en gedwongen handwerk te verkopen, en dat onder “fysiek en psychologisch geweld”, aldus de verklaring. De meeste kinderen waren tussen twee en 15 jaar oud, onder hen hoorden ook drie baby’s tussen drie en 20 maanden oud.

“Volgens de kinderen werden velen van hen gedwongen om op straat dingen te verkopen, en werden ze verplicht terug te keren met een bepaald minimumbedrag voor het recht op voedsel en een plek om te slapen in het huis,” aldus procureur-generaal Jorge Llaven.

San Cristóbal is een pittoresk stadje dat populair is onder toeristen. Het is niet ongewoon om kinderen en volwassenen door de smalle straatjes te zien lopen met lokaal handwerk, zoals beeldhouwwerken en geborduurde stoffen.



De reddingsmissie begon nadat een zoektocht startte naar Dylan Esaú Gómez Pérez, een peuter die op 30 juni werd vermist nadat hij met zijn moeder op een openbare markt was in Zuid-Mexico. Op een bewakingscamera van een nabijgelegen winkel is een jong meisje te zien dat het jongetje bij de hand neemt en hem wegleidt. De mogelijkheid bestaat dat sommige van de kinderen werden gebruikt om andere kinderen te ontvoeren.

Drie vrouwen werden gearresteerd op beschuldigingen van mensenhandel en dwangarbeid. De kinderen zijn overgedragen aan de kinderbescherming. De autoriteiten bevestigden niet of Dylan tot de geredde kinderen behoorde.