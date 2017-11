Zoektocht naar vermiste duikboot: Amerikaans vliegtuig spot object op de zeebodem ep

14u03

Bron: Belga 0 AFP Bij de zoektocht naar de vermiste Argentijnse duikboot heeft een vliegtuig van de Amerikaanse marine een object op 70 meter diepte in het zuiden van de Atlantische Oceaan gespot. Op het radarscherm van het toestel verscheen plots een infrarood warmtebeeld wat er op kan wijzen dat het om de vermiste duikboot ARA San Juan kan gaan. Dat meldden de zender Radio Mitre en de krant Clarín dinsdag lokale tijd.

Er werd een kleine duikboot naar de zoekplaats gestuurd vanuit de 300 kilometer verder oostelijk gelegen Patagonische havenstad Puerto Madryn om het object te identificeren. Het ministerie van Defensie wilde het bericht niet bevestigen.

De Argentijnse marine heeft het regionale ziekenhuis In de Patagonische havenstad Comodoro Rivadavia opgevorderd. Alle geplande operaties moesten uitgesteld worden en vier zalen vrij gehouden worden om de bemanningsleden van de duikboot eventueel te kunnen opvangen.

De internationale zoekactie naar de vermiste duikboot heeft volgens de Argentijnse marine een "kritieke fase" bereikt. Het contact met de onderzeeër werd op 15 november verbroken. "We maken ons grote zorgen over de zuurstofreserve aan boord", zei de woordvoerder van de marine, kapitein Enrique Balbi. De duikboot met 44 mensen aan boord beschikt over zuurstof voor zeven dagen, als hij niet kan stijgen naar de oppervlakte.