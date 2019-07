Zoektocht naar vermist meisje tragisch afgelopen: Loes reed met fiets tegen boom en verdronk in sloot SVM

08 juli 2019

16u37

Bron: ANP 0 De zoektocht naar het vermiste meisje uit Nederland is tragisch afgelopen. Een val met haar elektrische fiets is Loes fataal geworden. Het 18-jarige meisje uit Epe was sinds zaterdagochtend spoorloos. De politie sluit een misdrijf uit.

Bij het ongeval was niemand anders betrokken. Loes verloor de macht over het stuur, reed tegen een boom, verloor haar bewustzijn en verdronk in een sloot in Oene. Haar elektrische fiets lag naast haar. Op het moment van de val fietste ze alleen. Ze was niet lang daarvoor nog gezien.

Een voorbijganger vond haar lichaam gisterenmiddag. De weg was tot in de avond afgezet. Bij het lint verzamelden zich mensen, sommigen in tranen. De vader van Loes werd opgevangen door agenten.

Enkele omwonenden legden vanmorgen de eerste bloemen op de plek van het ongeval. “Zelf heb ik ook geholpen met zoeken”, zegt een man uit de buurt. “Je doet wat je kan. Het is zo triest dat het op deze manier geëindigd is.”

Helikopter en bootjes

De tiener had vrijdagavond een feestje van vrienden in Oene, vertelde haar vader gisteren. Rond 4 uur zou ze daar in haar eentje zijn vertrokken op haar fiets richting Vaassen. De politie meldde dat ze voor het laatst gezien was in de buurt van de Deventerweg en de Vloeddijk in Oene. Na de vermissing werd een grootscheepse zoekactie gehouden, met onder meer een helikopter en bootjes. Vrienden, familieleden en later ook vrijwilligers gingen in de omgeving van Oene op zoek.

Omdat Loes zaterdagmiddag niet op haar werk verscheen, gingen alle alarmbellen rinkelen. Politiewoordvoerder Marèl van Steenbergen sprak van een ‘urgente vermissing’. “Dit past niet binnen haar normale gedragspatroon”, klonk het.