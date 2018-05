Zoektocht naar verdwenen vlucht MH370 eindigt volgende week bvb

23 mei 2018

13u35

Bron: Mirror 0 De zoektocht naar het verdwenen toestel Malaysia Airlines - MH370 lijkt volgende week ten einde te lopen. Dat heeft de Maleisische regering beslist. Het vliegtuig verdween op 8 maart 2014, al meer dan 4 jaar geleden, nadat het was opgestegen in Kuala Lumpur, Maleisië, en op weg was naar Peking. Er zaten 239 mensen aan boord.

De nieuwe Maleisische minister van Transport, Anthony Loke, heeft bevestigd dat de zoektocht naar Malaysia Airlines - vlucht MH370 door het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity volgende week dinsdag zal stopgezet worden. "Vanochtend heb ik het voorstel ter sprake gebracht in het kabinet en we zijn akkoord gegaan om de zoektocht te verlengen tot 29 mei, maar niet langer”, aldus de minister.

Einde zoektocht

Een zoekactie onder water door een internationaal team (georganiseerd door Maleisië, Australië en China) werd in januari 2017 zonder resultaat afgerond. Zij doorzochten een gebied van 120.000 vierkante kilometer.

Begin dit jaar begon de jacht op het vermiste vliegtuig echter opnieuw. De Maleisische regering gaf de Amerikaanse firma Ocean Infinity toestemming om naar het vliegtuig te zoeken op "no cure, no fee"-basis. Het bedrijf moet dus de rekening betalen, en kan alleen worden terugbetaald als het vliegtuig gevonden werd.

Wel brokstukken, maar geen lichamen

De vlucht vertrok in Kuala Lumpur met als bestemming Peking. Het verloor alle contact met het luchtverkeer 40 minuten na het opstijgen. Het vliegtuig werd voor het laatste gezien op de radar om 2.14 uur in de Straat van Malakka. Iets later verdween het van de radar. De verdwijning is een van de grootste mysteries in de luchtvaart.

Er werd niet veel teruggevonden van het verdwenen vliegtuig. Een handvol onderdelen, waaronder een deel van de vleugel, spoelden aan op ver uit elkaar geleden eilanden. In 2015 werden er brokstukken gevonden op het Franse eiland Réunion en in oktober 2016 werden er twee vleugelkleppen gevonden op Mauritius.

Geen enkele lichaam van de inzittenden werd gevonden.