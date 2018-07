Zoektocht naar tweeling loopt dramatisch af in Griekenland: "Ze stierven in innige knuffel met hun grootouders" Sven Van Malderen

28 juli 2018

17u58

Bron: The Guardian 15 De wanhopige zoektocht naar een negenjarige tweeling hield Griekenland dagenlang in de ban. Nu is duidelijk geworden dat Sophia en Vassiliki Philippopoulou de zware bosbranden in de omgeving van Athene niet overleefd hebben. "Ze zijn officieel geïdentificeerd", laat een vriend van de familie via Facebook weten. "Ze stierven in een innige knuffel met hun grootouders. Zelfs de dood kon hen niet uit elkaar trekken."

De meisjes waren samen met hun grootouders naar een klif gevlucht. Daar raakten ze ingesloten door het vuur. Net als 22 anderen zouden ze er de dood vinden.

De verdwijning van de zusjes kreeg speciale aandacht omdat hun vader hen in een reportage meende herkend te hebben. Dat zou goed nieuws betekend hebben, want het ging over mensen die met een vissersboot gered werden.

Hoop de kop ingedrukt

Op tv deed Yiannis vervolgens een emotionele oproep aan de opzittenden van die boot om hem te contacteren. Hij reed ook zelf naar Mati om daar de ziekenhuizen af te speuren. Nergens vond hij echter een teken van leven.

De hoop werd bijna volledig de kop ingedrukt toen een passagier van die boot kwam vertellen dat de kleintjes in kwestie zijn kinderen waren. "En nu is er dus definitief uitsluitsel gekomen", besluit de familievriend.

In het ziekenhuis is gisteren nog een vrouw gestorven, waardoor de dodentol voorlopig op 88 komt te liggen. Twaalf slachtoffers liggen nog met ernstige verwondingen in het ziekenhuis.

"Te weinig deftige wegen"

Intussen komt de politieke klasse in steeds nauwere schoentjes te staan. Volgens experts kon de tragedie zo'n omvang aannemen omdat er te weinig deftige wegen zijn en omdat gebouwen te dicht naast brandbare zones opgetrokken werden. Een rommeltje qua stedenbouwkundige infrastructuur, kortom. De Griekse premier Alexis Tsipras liet gisteren weten dat hij de politieke verantwoordelijkheid voor de ramp op zich zou nemen.