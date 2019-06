Zoektocht naar Théo gaat pas verder als er concreet spoor is Lokale bevolking zocht dit weekend wel naar vermiste Brusselaar KVDS - MVDB

24 juni 2019

06u28

Bron: Facebook - The Guardian - Belga - VTM NIEUWS 2 De zoektocht naar de 18-jarige vermiste Belg Theo Hayez in Australië is maandag niet hernomen. Dat zegt de politie, die haar onderzoek wel voortzet. “Pas als de politie een concreet spoor heeft, wordt de zoekactie hervat”, klinkt het bij VTM NIEUWS-journaliste Cathérine Moerkerke vanuit Byron Bay.

De jongeman is inmiddels al drie weken vermist. Voor het weekend lastte de politie een pauze in in de zoektocht. De politie blijft wel vergaarde informatie analyseren en de zoekoperaties worden dagelijks geëvalueerd, luidt het. Hoewel de politie haar zoektocht heeft stopgezet, is een groep vrijwilligers wel de omgeving blijven uitkammen in het weekend. Leden van de Facebook-groep ‘Looking for Theo Hayez’ zouden vandaag een strategie uitstippelen voor verdere zoekacties deze week.

De politie vertelde vrijdag aan VTM NIEUWS dat er in het weekend niet fysiek gezocht zou worden naar Théo omdat er niet genoeg manschappen beschikbaar waren. De feiten zouden wel herbekeken worden en op basis daarvan zou beslist worden waar volgende week verder wordt gezocht.

Sportterrein

Lokale vrijwilligers besloten echter gewoon door te gaan met zoeken. Zo bliezen ze zondagochtend om 9 uur lokale tijd verzamelen aan een sportterrein in Byron Bay om de streek verder uit te kammen, schrijft de Britse krant The Guardian. “We kunnen niet genoeg beklemtonen dat we nog meer vrijwilligers uit onze gemeenschap kunnen gebruiken”, schreef Sheri S’Rosario op een speciale Facebookgroep die werd opgericht: Looking for Theo Hayez.



Eerder bedankte de vader van Théo de bevolking van Byron Bay voor alle hulp die ze bood. “Jullie warmte en vriendelijkheid is als een balsem op ons bloedend hart”, postte Laurent Hayez vrijdagavond. “Jullie geven ons kracht en vertrouwen. We houden van jullie van de aarde tot de maan (dat zei Théo me ooit op een avond in zijn bed toen hij 5 jaar was)…” (lees hieronder verder)

Ook Matt Kehoe van de politie bedankte de plaatselijke bevolking al op Facebook. “De goedheid, het medeleven en de onbaatzuchtigheid van iedereen die hierbij betrokken is, toont hoe een geweldige plek dit is”, zei hij zaterdag in een verklaring. “Jammer genoeg hebben onze pogingen om Théo te vinden nog geen extra antwoorden voor de familie van Théo opgeleverd.” Kehoe drukte er nog eens op dat het onderzoek verdergaat.

Vuurtoren

Théo Hayez werd voor het laatst gezien op 31 mei, toen hij de Cheeky Monkeys-bar in Byron Bay verliet om 23 uur. Zijn telefoon stuurde zijn laatste signaal uit op 1 juni in de buurt van de vuurtoren van Cape Byron. Sindsdien is er niets meer van hem gehoord.

