Zoektocht naar schat in grot wordt 3 Grieken fataal AW

30 juli 2020

11u16

Bron: ANP 0 De zoektocht naar een vermeende schat is drie Grieken fataal geworden. Ze raakten bedwelmd door de gassen uit een aggregaat dat ze gebruikten om licht te hebben in de grot waar ze zochten.

De drie zochten naar een fortuin in een bron in de grot ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene. Andere leden van de groep die buiten de grot waren gebleven, alarmeerden de hulpdiensten maar die konden slechts de dood van de drie schatzoekers vaststellen.

Op veel plaatsen in Griekenland gaan al tientallen jaren geruchten over vermeende schatten die in de Tweede Wereldoorlog door partizanen werden verborgen om later op te graven.