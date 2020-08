Zoektocht naar overlevenden tussen puin van Beiroet gaat nog steeds voort ADN

07 augustus 2020

10u21

Drie dagen na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet zoeken reddingswerkers en soldaten vrijdag verder naar overlevenden in de puinhopen.

Met hijskranen en bulldozers wordt puin verwijderd. Er zijn uit verscheidene landen gespecialiseerde reddingswerkers en honden ingezet.

Voor zover bekend zijn er tot dusver geen overlevenden gevonden, enkel lichaamsdelen. Ongeveer honderd mensen worden vermist.



Door de enorme ontploffing van een opslagplaats waar veel explosief ammoniumnitraat was opgeslagen zijn intussen al zowat 150 doden geteld. Er zijn ook 5.000 mensen gewond geraakt. De schade in en rond de haven is kolossaal en loopt in de miljarden euro's. Tienduizenden mensen zijn dakloos geworden.

