Zoektocht naar opvolger Jeremy Corbyn officieel gestart: dit zijn de kandidaten

24 februari 2020

Bron: Belga 0 De interne verkiezingen binnen de Britse oppositiepartij Labour zijn begonnen. Keir Starmer, Rebecca Long-Bailey en Lisa Nandy nemen het tegen elkaar op. Op 4 april kennen we de opvolger van Jeremy Corbyn.

Labour deed het eind vorig jaar bijzonder slecht in de vervroegde parlementsverkiezingen. Terwijl concurrent Boris Johnson vlot een absolute meerderheid haalde in het Lagerhuis, leden Jeremy Corbyn en co de grootste verkiezingsnederlaag sinds 1935.

Corbyn, die nooit echt geliefd was binnen de partij, kondigde de avond zelf nog aan zijn partij niet meer te leiden in een volgende verkiezingscampagne. De interne verkiezingen voor zijn opvolger zijn vandaag gestart.

Keir Starmer (57): saai imago en voor de EU

Keir Starmer, de brexitminister in het schaduwkabinet, geldt als favoriet. De 57-jarige jurist draait al jaren mee aan de top van de partij en is ondanks zijn jarenlange samenwerking met de zeer linkse Corbyn een eerder gematigd figuur. Starmer kon tijdens de voorronders op meer steun van de collega-parlementsleden en lokale afdelingen rekenen dan zijn concurrentes, Lisa Nandy en Rebecca Long-Bailey.

Maar Starmer heeft een eerder saai imago. Bovendien speelt het feit dat hij een man is in zijn nadeel. Labour heeft nog nooit een vrouwelijke partijleider gehad, in tegenstelling tot de Tories met Margaret Thatcher en Theresa May. Bovendien gold Starmer als een overtuigd Remainer tijdens de campagne voor het brexitreferendum en overtuigde hij Labour om openlijk een tweede referendum te steunen, iets wat de partij niet meteen populairder heeft gemaakt.

Rebecca Long-Bailey (40): trouw aan Corbyn

De 40-jarige Rebecca Long-Bailey geldt dan weer als een vertrouwelinge van Jeremy Corbyn. Zij bleef ook na de historische verkiezingsnederlaag zeggen dat Corbyn naar haar mening geen enkele fout had gemaakt in de campagne, en beloofde hem al een job in haar kabinet mocht ze het ooit schoppen tot premier.

Lisa Nandy (40): ijvert voor klimaat

Parlementslid Lisa Nandy wil de partij de groene kant op sturen. In een opiniestuk in The Independent van zondag schreef de 40-jarige Nandy onder meer dat de volgende verkiezingen over klimaat moeten gaan. Daarnaast ijvert ze voor een steviger standpunt op vlak van migratie en meer zeggenschap voor de lokale afdelingen binnen Labour.

De geregistreerde Labour-leden kunnen vanaf vandaag/maandag hun stem uitbrengen per post, en dat nog tot 2 april. Leden moeten de kandidaten rangschikken naar voorkeur. Een kandidaat heeft meer dan 50 procent van de stemmen nodig om voorzitter te worden.

Lukt dat niet, dan worden de stemmen op basis van de tweede en derde voorkeur van kiezers herverdeeld, tot een van de kandidaten wel de helft van de stemmen heeft. Op 4 april weten we wie Jeremy Corbyn opvolgt aan het hoofd van de grootste Britse oppositiepartij.