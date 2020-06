Zoektocht naar lichaam Estelle Mouzin levert nog geen resultaat op IB

24 juni 2020

01u26

Bron: Belga 0 Ook de tweede dag van de zoektocht naar sporen van Estelle Mouzin heeft geen resultaat opgeleverd. Er wordt de hele week verder gezocht. Wellicht gebeurt dat niet in ons land.

Na een eerste dag zoeken in het Franse Ville-sur-Lumes, is de zoektocht naar het lichaam van Estelle Mouzin gisterenochtend hervat op het domein van het kasteel van Sautou in Donchery. Het kasteel was eveneens een eigendom van de seriemoordenaar Michel Fourniret, op een tiental kilometer van het huis in Ville-sur-Lumes.

"We kunnen niet zeggen dat er vooruitgang is geboekt", maar "er blijft nog veel te doen", verklaarde Didier Seban, een van de advocaten van de familie Mouzin gisteravond. Het werk in Donchery is nog niet afgelopen. "We laten morgen een tweede, grotere graafmachine komen", aldus meester Seban. Volgens hem wordt grondig te werk gegaan om niets over het hoofd te zien.

Volgens hem zouden ook nog zoektochten in ons land kunnen plaatsvinden. De Gendarmerie nationale verzekerde gisterenmorgen echter dat een speurtocht in België momenteel niet op de planning staat.

