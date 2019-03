Zoektocht naar best bewaarde geheim van Noord-Korea: waar verstoppen ze hun kernwapens? AW

01 maart 2019

12u55

Bron: LiveScience, NYT 0 De onderhandelingen tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un liepen gisteren vroeger af dan verwacht. Het grootste struikelblok? Het kernwapenprogramma van Noord-Korea. Al doet het land er zelf vrij geheimzinnig over, de internationale gemeenschap tracht de nucleaire activiteiten van Noord-Korea op de voet te volgen met de hulp van enkele wetenschappelijke tools. Dat lukt behoorlijk.

Ook zonder de medewerking van Noord-Korea zijn we (vrij) goed op de hoogte van het aantal en de soort kernwapens dat Noord-Korea bezit. Vrij goed, want de schattingen zijn met twintig tot zelfs zestig kernwapens erg uiteenlopend. De technieken die voor de schattingen gebruikt worden, zijn immers niet feilloos en dienen vaak een ander nut dan het spotten van Noord-Koreaanse kernwapens.



Die technieken toonen in het verleden al dat de beloftes van Noord-Korea haaks staan op de uitvoering van hun programma. Zo gaf Kim Jong-il, de vader van Kim Jong-un, in 2005 eindelijk toe dat zijn land enkele atoombommen bezat. Daarop tekende hij een internationaal akkoord waarin hij beloofde om het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma te laten voor wat het was. Loze woorden want nog geen jaar later testte het land de eerste nucleaire bom uit.

Nucleaire tests

Zulke tests kunnen wetenschappers – met de hulp van enkele handige apparaten – vanop een afstandje opvolgen. Hoewel Noord-Korea misschien hoopte dat de VS hun testen niet zou opmerken, zowel boven- als ondergronds worden de explosies makkelijk gemonitord. Bovengronds maken wetenschappers gebruik van infrageluidsmetingen die trillingen en knallen opvangen.

Met behulp van een seismograaf – een instrument waarmee normaal aardbevingen worden geregistreerd – kan men dan weer de tests waarnemen die ondergronds gebeuren. Bij een nucleaire ontploffing ontstaan namelijk zogenaamde P-golven of drukgolven die het binnenste van de aarde bewegen. Zulke golven zien er ietwat anders uit dan diegenen die veroorzaakt worden door een aardbeving waardoor de twee makkelijk van elkaar onderscheiden kunnen worden.

Wil men weten wanneer het schiereiland nieuwe nucleaire ‘speeltjes’ uittest, moet men wel op de hoogte zijn van de exacte locatie. Dat betekent dat voornamelijk de nucleaire tests op gekende locaties, zoals het kernwapentestgebied Punggye-ri, gespot worden. Zo deed Noord-Korea er in 2006, 2009, 2013, 2016 en 2017 bommen ontploffen. En terwijl de eerste twee tests als mislukkingen beschouwd werden, leken de bommen van 2016 en 2017 van hetzelfde kaliber te zijn als de plutoniumbom die in 1945 op Nagasaki werd gedropt.

Satellietbeelden

Daarnaast kan men dankzij satellietbeelden de nucleaire capaciteit van Noord-Korea wat beter inschatten. Die beelden wezen in het verleden al op de aanwezigheid van twee types van nucleaire brandstof: plutonium en uranium. De eerste brandstof wordt geproduceerd in reactoren waar de tweede verrijkt dient te worden. Ook raketlanceringssites kunnen in kaart gebracht worden.

Enkele maanden geleden onthulden nieuwe satellietbeelden dan weer dertien verborgen raketbases in Noord-Korea. Er zouden er vermoedelijk nog zeven meer zijn. En kort na de eerste topontmoeting tussen Trump en Kim bleek dat Noord-Korea zich wederom niet aan de afspraken hield. Zo bleek dat men gewoon lustig doorwerkte aan de infrastructuur van de Yongbyon-kernreactor.

Verrassing

“Maar er is nog veel dat we niet weten,” aldus Sharon Squassoni, professor nucleaire veiligheid aan de George Washington University (VS). Zo is het maar raden naar de exacte hoeveelheid uranium en plutonium dat Noord-Korea voor handen heeft. “We denken te weten hoe het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma eruit ziet, maar ik weet zeker dat we voor een grote verrassing komen te staan eenmaal Noord-Korea ons echt een blik achter de schermen zou gunnen”, zegt Squassoni.

