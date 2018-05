Zoektocht MH370 loopt af met een sisser: Amerikaanse firma grijpt naast 60 miljoen Joeri Vlemings

29 mei 2018

12u24

Bron: Sky News, BBC 0 Het wrak van de mysterieus verdwenen vlucht MH370 is niet gevonden. De zoektocht, die vier jaar geleden begon, is vandaag formeel afgelopen met de 90 dagen-poging van Ocean Infinity. De Amerikaanse privéfirma had een 'no cure, no fee'-contract en grijpt dus naast de 60 miljoen euro vindersloon. Australië blijft wel de hoop koesteren dat het vliegtuig van Malaysia Airlines "op een dag" zal worden gevonden.

De duikrobotten van het schip 'Seabed Contractor' van Ocean Infinity kregen 90 dagen om het wrak van MH370 te vinden in de Indische Oceaan. De zoektijd begon in januari en werd gespreid over de voorbije maanden, tot vandaag. Ook op de laatste dag van de missie, die op vraag van Ocean Infinity tweemaal verlengd was, kon het privébedrijf uit Texas de Boeing 777 niet vinden. Het zoekgebied was zo'n 100.000 km² groot. De weersomstandigheden in de regio laten het de komende maanden niet toe de zeebodem nog verder af te speuren. Volgens het 'geen vondst, geen verloning'-contract heeft Ocean Infinity geen recht op een vergoeding. Oliver Plunkett, CEO van Ocean Infinity, noemde het resultaat "extreem ontgoochelend".

MH370 was op 8 maart 2014 met 239 inzittenden op weg van Kuala Lumpur naar Peking, toen het van de radar verdween en nooit nog werd teruggezien. Bepaalde wrakstukken werden de laatste jaren wel uit de oceaan gevist, maar het hele vliegtuig kon tot nu toe niemand lokaliseren. Het blijft een van de grootste luchtvaartmysteries ooit: nog altijd is het niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Al zijn de meeste analisten het erover eens dat de Boeing 777 meer dan waarschijnlijk is neergestort in de Indische Oceaan, waar het toestel kilometers diep op de zeebodem zou liggen. Volgens sommige experts pleegde de piloot zelfmoord en nam hij alle inzittenden bewust mee de dood in. De 239 mensen aan boord hadden geen schijn van een kans en zouden allemaal overleden zijn.

Vier jaar is er inmiddels gezocht naar MH370, zonder het verhoopte resultaat. Het is ongetwijfeld de grootste zoekactie ooit in de luchtvaartgeschiedenis, waarbij de limieten van de moderne technologie getest werden. In 2016 staakten Australië, Maleisië en China hun officiële zoektocht naar het toestel van Malaysia Airlines. In januari van dit jaar tekende Ocean Infinity een contract om verder te zoeken.

In een reactie zei de Australische Verkeersminister en vicepremier Michael McCormack: "We zullen altijd hoopvol blijven dat het vliegtuig ooit op een dag zal gelokaliseerd worden".