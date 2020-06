Zoekoperaties naar Estelle Mouzin op vroeger kasteeldomein Fourniret eindigen zonder resultaat jv

25 juni 2020

20u19

Bron: AFP 0 De advocaat van de ex-vrouw van Michel Fourniret, Richard Delgenes, heeft gezegd dat de graafwerken die sinds maandag in de Franse Ardennen plaatsvinden om het lichaam van Estelle Mouzin (9) terug te vinden, bijna afgelopen zijn, zonder sluitend resultaat.

"Blijkbaar worden de graafwerken vandaag beëindigd, want alles is in het werk gesteld door alle politiediensten en militairen (...) en ik denk dat we niet verder kunnen gaan", zei de advocaat van Monique Olivier aan de pers aan de uitgang van het kasteel van Sautou. "Nu weten we tenminste dat men het lichaam niet kon terugvinden op plaatsen die wetenschappelijk gezien mogelijke bergplaatsen waren.”

Hij sprak de wens uit dat Michel Fourniret ter plaatse zou worden gebracht om "efficiënter te kunnen zijn in de analyse van zijn uitspraken".



Vanmorgen waren militairen en gendarmes opnieuw in de weer rond Château du Sautou, een afgelegen eigendom van 15 hectare in de gemeente Donchery.



Gendarmes hebben tegenover het Franse persbureau AFP bevestigd dat de zoekoperaties aflopen. “Alle voorziene verificaties zijn verricht”, maar er is niets gevonden, klonk het.



