Zoekgebied MH370 opnieuw uitgebreid nadat geavanceerd schip geen spoor kan vinden van verdwenen toestel in afgebakende zone IVI

02 mei 2018

11u51

Bron: The Guardian 0 Het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity, dat naar het verdwenen vliegtuig MH370 zoekt, zal op een andere plek beginnen zoeken naar het toestel. Met het geavanceerde schip "Seabed Constructor" hebben onderzoekers de afgelopen maanden een gebied van 80.000 km2 uitgekamd, waaronder de zone dat volgens Australische experts "de rustplaats van MH370" was. Ocean Infinity heeft eerder dit jaar van de Maleisische regering 90 dagen gekregen om het toestel te vinden.

Twee jaar geleden hebben Australische experts een gebied van 25.000 km2 aangeduid als "de waarschijnlijke rustplaats van MH370". Hun theorie was gebaseerd op de vondst van brokstukken van MH370 aan de kust van Oost-Afrika. Australië staakte in januari 2017 zelf de zoektocht naar het toestel, maar begin dit jaar is het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity gestart met hun zoektocht in dat gebied.

Het bedrijf heeft van de Maleisische regering 90 dagen de tijd gekregen - rustpauzes niet meegerekend - om het toestel te vinden en zal enkel betaald worden door het land als het vliegtuig of de zwarte dozen worden gevonden. Ocean Infinity heeft sinds januari 80.000 km2 van de Indische Oceaan uitgekamd, maar heeft nog geen spoor gevonden van MH370. Daarom zal de zoekzone worden uitgebreid.

Het schip met geavanceerde technologie is deze week begonnen aan het laatste deel van de zoektocht, die midden juni zal eindigen.

Indische Oceaan

De CEO van Ocean Infinity, Oliver Plunkett, blijft vastberaden om het toestel te vinden. “Het is teleurstellend dat er geen teken is van MH370 is het zoekgebied dat de Australische experts hebben afgebakend, maar er is nog steeds tijd om te zoeken.”

Vlucht MH370 vertrok op 8 maart 2014 van Kuala Lumpur voor een nachtvlucht naar Peking. Het toestel is daar echter nooit aangekomen. Veertig minuten nadat het vliegtuig was opgestegen, verloor de controletoren het contact met de bemanning. Volgens radargegevens heeft het toestel een scherpe bocht gemaakt en is het richting de Indische Oceaan gevlogen, vandaar dat men ervan uitgaat dat in dat gebied gezocht moet worden. Aan boord zaten 239 mensen.