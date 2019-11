Zoekactie van twee dagen naar vermiste zestiger levert niets op, hond treft hem al na 45 minuten levend aan in rivier KVE

28 november 2019

16u38

Bron: France 3, BFM-TV 86 ‘Jupiter’ is uitgeroepen tot held in Frankrijk. De speurhond wist op amper 45 minuten tijd een rusthuisbewoner, die al twee dagen was vermist, levend terug te vinden.

De zestigplusser - die niet meer zelfredzaam was - verdween spoorloos op 19 november in Breil-sur-Roya in het departement Alpes-Martimes. André Bergzoni verliet het rusthuis om sigaretten te kopen, maar daarna gaf hij geen enkel teken van leven meer. Zijn verdwijning werd meteen als onrustwekkend beschouwd.

Al snel sloeg men alarm, maar de zoekacties leverden twee dagen lang niets op. Het noopte de politie van Menton om beroep te doen op een speurhond. Een eerste poging met een Mechelse herder gaf niet het verhoopte resultaat. Maar dan was Jupiter aan de beurt. In amper 45 minuten wist de viervoeter - een Sint-Hubertushond (ook wel bloedhond genoemd) - de vermiste man te lokaliseren. De rusthuisbewoner lag op zijn rug in een nabijgelegen rivier - ongeveer dertig centimeter diep.

Onderkoeld

De zestigplusser was ten val gekomen en geraakte niet meer zelfstandig recht. Maar hij leefde nog. Onderkoeld werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij zou quasi twee dagen en nachten in het water hebben gelegen. De man kon gered worden dankzij de uitstekende speurneus van schrandere Jupiter.

De topper op vier poten wordt al twee jaar ingezet op het terrein en kon al dertig vermiste personen terugvinden. Ook begin deze maand trof hij nog een bejaarde vrouw aan die al enkele dagen was verdwenen. Kortom, Jupiter is een echte held.

