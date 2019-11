Zoekactie naar vermiste bemanning Urkse vissersboot gestaakt jv ES

30 november 2019

19u45

Bron: anp 0 De zoekactie naar twee bemanningsleden van de gezonken vissersboot uit het Nederlandse vissersdorp Urk werd gestaakt en gaat zondagochtend verder. Mogelijk bevinden de twee bemanningsleden van 27 en 41 jaar zich nog aan boord. Ze zijn sinds donderdagochtend vermist .

De vissersboot, die op een diepte van zo’n 12 tot 14 meter ligt, is door duikers van de Nederlandse marine verkend en aan de buitenkant onderzocht. Ook zijn er maatregelen getroffen zodat duikers zondag voor het eerst het schip binnen kunnen gaan.

Zoekactie

De vissersboot UK165 Lummetje verdween donderdagochtend vroeg in de buurt van Texel. De afgelopen dagen is op zee zonder resultaat naar de twee vermiste bemanningsleden gezocht. Mogelijk bevinden zij zich nog in de boot.

Zaterdagochtend vertrok de mijnenjager Zr. Ms. Makkum met tien duikers aan boord richting de locatie waar de boot zonk. Ook waren twee schepen van de Kustwacht aanwezig die ondersteunende werkzaamheden verrichtten.

De afgelopen dagen was het door de wind, de hoge golven en sterke stroming niet mogelijk om het water in te gaan. Afgelopen donderdag werd er ruim elf uur lang naar de twee vissers gezocht met helikopters en een vliegtuig en reddingsschepen van de Kustwacht. Ook sloten veel vissersboten zich bij de zoekactie aan. Op vrijdag werd met sonarapparatuur gezocht.

“De gebeurtenis is een drama voor de hechte gemeenschap in Urk”, zei waarnemend burgemeester Ineke Bakker donderdag.