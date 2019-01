Zoekactie in puin van Russische flatramp beëindigd: 39 mensen lieten het leven

03 januari 2019

De zoekactie naar slachtoffers in de puinhopen van de ingestorte flat in de Russische industriestad Magnitogorsk is beëindigd. Volgens de Moscow Times hebben de reddingswerkers 39 lichamen geborgen. Er worden geen mensen meer vermist.