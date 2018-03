Zoek de fout: Canadezen blunderen bij bezoek koning Filip en koningin Mathilde PhG/SPS

12 maart 2018

16u33 456 Het staatsbezoek van koning Filip en koningin Mathilde aan Canada is met een valse noot van start gegaan. Toen het vorstenpaar in Ottawa ontvangen werd door Julie Payette, de gouverneur-generaal van Canada en vertegenwoordiger van de Britse queen, ging het Canadese protocol in de mist.

In het park van Rideau Hall, de ambtswoning van de gouverneur-generaal waar alle bezoekende staatshoofden een boom mogen planten, staan ook twee exemplaren die door koning Boudewijn en koningin Fabiola zijn geplant. Alleen werd aan die van Fabiola per ongeluk de Duitse vlag gehangen. Het foutje werd snel rechtgezet.

Een van de grote thema's van het staatsbezoek is de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Honderd jaar na de Grote Oorlog zal koning Filip bijvoorbeeld een herdenkingsactiviteit bijwonen in het Canadian War Museum. Het staatshoofd krijgt er het kanon te zien dat volgens de overlevering het laatste schot loste van de Eerste Wereldoorlog. Canadese soldaten schonken het aan de stad Bergen na de wapenstilstand in 1918. Een kwart van de 61.000 gesneuvelde Canadezen in de Grote Oorlog liet het leven op Belgische bodem.

Andere thema's zijn culturele en academische uitwisseling en de economische betrekkingen - de delegatie telt een 100-tal zakenlui. Zowat 1.800 Belgische bedrijven doen zaken met de uitgestrekte noorderbuur van de VS. Tijdens het staatsbezoek en bij de handelsdelegatie staan onder meer bier, chocolade en diamant in de kijker. Binnen de EU is België de derde klant en zesde leverancier van goederen aan Canada, voornamelijk chemicaliën.

Na de passage in Ottawa volgen Toronto en Montréal. Het hele gezelschap wordt zaterdagavond 17 maart terug op het tarmac in Melsbroek verwacht.