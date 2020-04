Zo zouden vliegreizen er kunnen uitzien in coronatijden KVE

22 april 2020

13u05

Bron: MarketWatch, Luchtvaartnieuws.nl, DPA 16 Een vaccin is nog niet meteen voorhanden, maar toch zal er op (korte) termijn weer meer gevlogen worden. De luchtvaartsector breekt zich het hoofd over hoe dit zo veilig mogelijk kan gebeuren. Een Italiaanse fabrikant van vliegtuigstoelen heeft al een voorzet gegeven met een innovatief concept.

Eerder schreven we al dat een onderneming dacht aan schermen van plexiglas rond ligstoelen om het strandseizoen alsnog te redden. En ook voor vliegreizen kunnen deze schermen een uitkomst bieden.



Toch als het van het Italiaanse bedrijf Aviointeriors afhangt. Deze producent heeft ondertussen twee ontwerpen klaar waarmee eventuele besmettingen met het nieuwe coronavirus kunnen worden voorkomen.

Een eerste voorstel - de ‘Glass Safe methode’ - kan meteen op bestaande vliegtuigstoelen toegepast worden, waardoor de meerkost voor de airlines beter meevalt. Op deze manier wordt elke stoel aan de zijkant uitgerust met plexiglas.



Een meer ingrijpende toepassing is de ‘Janus seat’, waarbij de middelste stoel wordt omgedraaid en de stoelen langs drie zijden plexiglas krijgen.

“Door deze opstelling worden de passagiers omringd door een beschermende barrière van transparant materiaal”, legt het bedrijf uit, eraan toevoegend dat het scherm beschikbaar is in verschillende soorten van transparantie. “Elke passagier heeft zo zijn eigen veilige ruimte, geïsoleerd van anderen.”



Deze methode komt sowieso duurder uit en kan minder snel worden ingevoerd, omdat nieuwe stoelen eerst moeten gecertificeerd worden voor ze op de markt kunnen komen, weet Luchtvaartnieuws.nl.

Mondmaskers

Passagiers moeten verplicht worden om mondmaskers te dragen vanaf dat ze in de luchthaven toekomen, op het vliegtuig en tot ze de luchthaven weer verlaten. Dat staat in een voorstel dat de luchtvaartsector in Duitsland aan de regering heeft overgemaakt.

Er vindt ook overleg plaats op Europees niveau, maar dat leidde nog niet tot concrete voorstellen.

