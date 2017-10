Zo zouden de mysterieuze geluidsaanvallen op diplomaten in Cuba klinken lva

03u46

Bron: The Guardian, AP 0 Youtube/AP Het nieuwsagentschap AP heeft een opname in handen van de zogezegde geluidsaanvallen op Amerikaanse diplomaten in Cuba. De opname werpt wat licht op de vermeende 'sonic attacks' die bij minstens 22 personeelsleden van de ambassade in Havana tot onverklaarbare gezondheidsklachten zouden hebben geleid, maar daarmee is het mysterie geenszins opgelost.

Het geluid waarmee de diplomaten tussen eind 2016 en augustus van dit jaar geteisterd werden, lijkt een beetje op het geluid van krekels. Waar het vandaag komt, blijft een vraagteken, maar het zou hebben geleid tot gehoorverlies, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid.



Men kan zonder problemen naar de opname luisteren. Artsen en geluidsexperten zeggen dat geen enkel geluid schade kan toebrengen, wanneer het wordt afgespeeld met een apparaat zoals een smartphone of een computer. De getroffen Amerikanen zeggen echter dat ze de tonen ontzettend luid hoorden.



De journalist van AP bericht dat het niet is uitgesloten dat ze naast dit scherpe gezoem ook aan ultrasonische tonen werden blootgesteld, die men met de gebruikte apparatuur niet heeft kunnen vaststellen.



Diplomatieke onrust

Ondertussen is al meer dan de helft van het personeel teruggeroepen, worden op de ambassade geen visumaanvragen meer in behandeling genomen en komt er voor Amerikanen een negatief reisadvies voor Cuba. Bovendien werden vijftien Cubaanse diplomaten verplicht de VS te verlaten. Volgens Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, is de beslissing het gevolg van Cuba's "falen om gepaste stappen te ondernemen" om het Amerikaanse personeel in Cuba te beschermen tegen de mysterieuze aanvallen die hun gezondheid hebben geschaad. De Cubanen kregen zeven dagen de tijd om de VS te verlaten.



AFP De Amerikaanse ambassade in de Cubaanse hoofdstad Havana.

Massahysterie

Gezien het gebrek aan enige vorm van bewijs dat Cuba verantwoordelijk zou zijn voor de aanvallen, sluiten neurologen de mogelijkheid niet uit dat het hier gaat om een vorm van massahysterie, de populaire term voor bepaalde psychosomatische stoornissen.



Mark Hallett van het US National Institute of Neurological Disorders and Stroke zegt aan The Guardian dat een dergelijke psychosomatische stoornis meestal voorkomt in kleinere groepen of gezinnen, maar dat het niet onwaarschijnlijk is dat het voorkomt bij mensen die nauw samenwerken in een vijandige omgeving.



"Als het inderdaad een geval is van massahysterie, dan zou dat het mysterie verklaren - en waarschijnlijk de bilaterale relatie tussen Amerika en Cuba ook meteen normaliseren", aldus Hallett.