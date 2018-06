Zo zorgt 'Big Tobacco' dat sigaretten nog altijd een fenomenale geldmachine zijn Annemieke van Dongen

27 juni 2018

13u41

Bron: AD 0 Terwijl het net zich hier sluit rond rokers, boeken de grote sigarettenfabrikanten recordwinsten. Hoe is dat mogelijk?

De sigarettenindustrie loopt op zijn laatste benen. Tenminste, dat zou je denken als je het nieuws over roken een beetje volgt. Supermarkten halen sigarettenpakjes uit het zicht of stoppen (zoals Lidl) zelfs helemaal met de verkoop. Rokers en ziekenhuizen spannen rechtszaken tegen tabaksfabrikanten aan. Overheden verhogen de toch al torenhoge accijns op tabak en dwingen de industrie om alsmaar huiveringwekkendere waarschuwingen op pakjes te zetten.



De laatste bastions waar rokers nog de vrijheid hebben – het terras, hun eigen achtertuin – dreigen te verdwijnen. Dat vijftien jaar geleden in de trein, op de werkplek en in restaurants nog vrolijk gepaft werd? Het is al bijna niet meer voor te stellen. Je zou wel gek zijn om aandelen te kopen in de bedrijven achter Marlboro, Camel en Lucky Strike. Die zijn op sterven na dood. Toch?



Nou, nee. Weinig sectoren draaien zo goed als de sigarettenindustrie. Hoe kan dat?

