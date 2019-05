Zo ziet “racistische” attractie Efteling er uit na vernieuwing LDW

24 mei 2019

17u56

Bron: AD 2 De attractie Carnaval Festival in de Efteling is vanaf vandaag weer open. Geen Afrikaanse Bosjesmannen met ringen door de neus en geen Aziatische spleetogen met konijnentanden meer. Op die personages kwam in 2016 kritiek: ze zouden racistisch en stereotiep zijn.

Opgeknapt schilderwerk, een technische update en datzelfde muziekje dat heel de dag in je hoofd blijft zitten moeten het succes van Carnaval Festival verzekeren. De Efteling heeft drie miljoen euro gestoken in de opknapbeurt voor de populaire attractie. Maar de manier waarop het pretpark nu communiceert over de vernieuwing, stuit actiegroep Stop Oppressive Stereotypes (SOS) tegen de borst. “ Ze blijven stug hun racistische misdaden ontkennen en camoufleren dit enkel”, klinkt het.