Zo ziet het hart van een Covid-19-slachtoffer eruit Redactie

22 juli 2020

Dat Covid-19 de longen zwaar aantast, is bekend, maar wat voor effect heeft de ziekte op het hart? Een patholoog van het ziekenhuis in Washington heeft het hart van een overleden coronapatiënt onderzocht: "Zoals je ziet, is het hart een beetje vergroot, maar het heeft nog wel de algemene contouren."

De autopsies zijn belangrijk, omdat er nog weinig informatie is over de gevolgen van Covid-19. “Omdat het virus nieuw is en omdat we er weinig over weten, wilden we zeker zijn dat de bevindingen van onze autopsies werden gedeeld met de wetenschap om behandelingen en aanvullend onderzoek te bevorderen”, vertelt Nicole Yarid, onderzoeker van het George Washington Universitair Ziekenhuis.

Veel resultaten zijn er nog niet. Patholoog Desiree Marshall kan enkel vertellen dat de contouren van een Covid-9-hart een beetje afwijken van een gezond hart. “Het hart is een beetje vergroot, maar het heeft nog wel een normale vorm.”