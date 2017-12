Zo ziet de ochtendspits er momenteel uit in Californië TK

Van en naar je werk gaan is in Californië momenteel geen sinecure. De Amerikaanse staat wordt zwaar geteisterd door verschillende natuurbranden. Het vuur woedt momenteel in de heuvels boven de stad Ventura, zo'n 80 kilometer ten noordwesten van Los Angeles. Er werd al ruim 20.000 hectare natuur in de as gelegd en zo'n 12.000 huizen worden bedreigd.

Photo News