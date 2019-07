Zo ziet de Notre-Dame er vanbinnen uit, drie maanden na de verwoestende brand Redactie

18 juli 2019

14u24

Bron: De Morgen 10 Op 15 april stond de wereld in rep en roer door de brand in de Notre-Dame in Parijs. De 12e-eeuwse kathedraal raakte zwaar verwoest en stortte in. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar brandstichting sluit het Franse gerecht wel uit.

Gisteren kreeg de Franse minister van Cultuur Franck Riester een rondleiding in de Notre-Dame. De minister is door de overheid belast met de restauratie van de kathedraal. Philippe Villeneuve, de hoofdarchitect voor historische gebouwen in Frankrijk, verklaart dat de kathedraal nog steeds niet stabiel genoeg is om te kunnen beginnen met de restauratie.



Cameraploegen volgden Villeneuve en Riester en legden de schade in het gebouw voor u vast.