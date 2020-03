Zo ziet bekende Bondi Beach in Sydney eruit na sluiting omdat strandgangers maatregelen niet respecteerden jv

21 maart 2020

10u47

Bron: ANP/RTR 0 Ook Australië kampt met mensen die de maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus aan hun laars lappen. Australische autoriteiten hebben daarom het bekende strand Bondi Beach in Sydney zaterdag gesloten voor publiek.

De Australische overheid heeft inwoners gevraagd anderhalve meter afstand te houden om verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook mogen bij bijeenkomsten maximaal vijfhonderd mensen aanwezig zijn.

Op foto's die vrijdag op internet werden verspreid, is te zien dat het druk was op Bondi Beach en bezoekers maar weinig gehoor gaven aan de coronarichtlijn van de regering. Het was 34 graden en heel wat mensen zochten verkoeling op het strand en in het water.

De autoriteiten in Sydney hebben het strand daarop voorlopig gesloten. Mogelijk wacht andere stranden in het land hetzelfde lot, liet een regeringswoordvoerder weten.

"Als je je niet aan deze regels houdt, breng je niet alleen jezelf, maar ook andere Australiërs in gevaar", zei gezondheidsminister Greg Hunt over de strandgangers op Bondi Beach. "We moeten de beste versie van onszelf zijn." Volgens ooggetuigen verzamelden de mensen daarna massaal in cafés en restaurants.

In Australië zijn 877 gevallen van het coronavirus bekend. Zeven mensen zijn tot nu toe overleden.

As Bondi shuts down, people all over the country are packing into coffee shops, restaurants, breakfast bars and classrooms. #Bondi #auspol #coronavirusaustralia #wanews #perthnews pic.twitter.com/76il53MuHx Graeme Powell(@ GraemePowell3) link