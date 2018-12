Zo wordt Nieuwjaar in de rest van de wereld gevierd: van 12 druiven en borden gooien tot rode lingerie IVI

30 december 2018

11u30

Bron: Al Jazeera, Insider, The Independent, Telegraph 122 Waar je ook bent op 31 december: wanneer de klok middernacht slaat, zal een of andere traditie wel in gang gestoken worden. Van de "ball drop" tot 108 klokslagen: in deze landen trapt men het nieuwe jaar op een bijzondere manier af .

Brazilië: met z’n duizenden zijn ze, de mensen die zich verzamelen aan het bekende Copacabana-strand om het vuurwerk te bewonderen. De Brazilianen gaan dan ook vaak wit gekleed, om “onvriendelijke geesten” af te weren. Velen gooien ook witte bloemen of andere offers in de zee voor Iemanjá, de godin van de zee.

Chili: in de provincie Talca verzamelen families op het kerkhof om het nieuwe jaar in te zetten met hun overleden geliefden. Ze brengen eten en drank mee en maken het samen gezellig rond het graf van de overledenen.

Denemarken: heb je nog ergens gebroken of ongewenst serviesgoed staan? Doe dan zoals de Denen en gooi het tegen de voordeur van jouw beste vrienden op de laatste avond van het jaar. Als je veel scherven vindt aan je voordeur, dan mag je je een geliefd mens noemen, want het is een teken van populariteit. Nog een traditie bij de Denen: letterlijk het nieuwe jaar inspringen. Een minuut voor middernacht gaan ze op de zetel, salontafel,… staan om er vervolgens af te springen in de eerste seconden van het nieuwe jaar.

Ecuador: om middernacht verbranden de Ecuadoranen met papier gevulde vogelverschrikkers én foto’s van het afgelopen jaar, in de hoop om zo geluk te vinden in het nieuwe jaar.

Turkije: wie in het begin van het nieuwe jaar rode lingerie draagt, heeft het hele jaar geluk. De lingerie-etalages kleuren rood met verleidelijke bh-setjes, jarretellen, strings en andere pikante niemendalletjes. Ook Spaanse en Italiaanse vrouwen slaan in de oudejaarsperiode massaal rode lingerie in omdat ze geloven dat het geluk brengt.

Japan: alle klokken luiden 108 keer om middernacht. De boeddhisten geloven dat dit zuiverheid brengt. Als je in Japan nieuwjaar viert, zet dan ook zeker je grootste glimlach op wanneer je aftelt naar het nieuwe jaar, want dat zou geluk brengen.

Rusland: even voor middernacht geeft de Russische president Poetin een nieuwjaarsspeech op tv. De klok van het Kremlin zal traditiegetrouw twaalf keer luiden en dat zal ook te horen zijn via radio en tv. In sommige regio’s is het ook de traditie om een wens voor het nieuwe jaar op een papiertje te schrijven, het in brand te steken en het smeulende briefje in een glas champagne te laten vallen – om het vervolgens voor één minuut na middernacht op te drinken.

Spanje: in Madrid wordt er afgeteld naar het nieuwe jaar met behulp van de klok van het Real Casa de Correos op het Puerta del Sol plein. Enkele minuten voor middernacht is het een traditie om twaalf druiven te eten, want dat zou geluk brengen voor de komende twaalf maanden.

Venezuela: in de hoofdstad Caracas luiden de klokken van de kathedraal twaalf keer. Op de radio worden enkel Venezolaanse folkliedjes afgespeeld die gaan over het einde van het jaar.

Verenigde Staten: de festiviteiten in New York trekken elk jaar de aandacht. De ‘ball drop’ op het dak van het gebouw One Times Square is al 100 jaar een traditie. In de laatste seconden van het oude jaar valt de kristallen bal met 32.256 LED-lichtjes zo’n 43 meter naar beneden en landt om klokslag middernacht op het dak van het gebouw.