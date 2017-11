Zo wordt het EU-geld besteed: meer voor jeugd, minder voor Turkije FT

14u58 0 REUTERS Turks president Erdogan. Hij zal het met minder EU-geld moeten doen volgend jaar, onder meer een gevolg van zijn repressief beleid. Meer geld voor onderzoek, milieu en jongeren, minder voor Turkije. Het Europees Parlement heeft na lange onderhandelingen met de lidstaten ingestemd met de EU-begroting voor 2018.

De EU legt 160,1 miljard euro vast voor uitgaven die in 2018, en vooral erna, economische groei en banen moeten opleveren. Zo komt er 116,7 miljoen euro extra om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. In totaal is daarvoor volgend jaar een bedrag van 350 miljoen euro beschikbaar. Voor het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, wordt 110 miljoen euro meer dan vorig jaar uitgetrokken. Om de klimaatafspraken van Parijs te halen wordt 95 miljoen euro extra vrijgemaakt, vooral voor milieumaatregelen.

De in Den Haag gevestigde EU-agentschappen Europol en Eurojust krijgen er respectievelijk 3,7 miljoen en 1,8 miljoen euro bij, plus tien en vijf nieuwe medewerkers.

Het parlement bezuinigt op Turkije. Het vindt dat het EU-kandidaat-lid "vooruitgang" moet boeken op het gebied van democratie, de rechtsstaat, de persvrijheid en de mensenrechtensituatie. Het verlaagt het bedrag met 105 miljoen euro. Daarnaast wordt 70 miljoen in een reservepot geparkeerd.

4,45 miljard euro

Onze premier, Charles Michel, zei midden oktober al voorstander te zijn van een "bevriezing of heroriëntering" van de financiële steun die de Turken krijgen als kandidaat-lidstaat. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel wilde snijden in de toetredingsfondsen. De onderhandelingen over een eventueel lidmaatschap van Turkije liggen al maanden stil en dat is bovenal het gevolg van de repressie na de mislukte staatsgreep in de zomer van vorig jaar. De Europeanen reserveerden voor de periode van 2014 tot 2020 4,45 miljard euro om Turkije te ondersteunen in zijn toetredingsproces. Bijna 2 miljard euro werd begroot in de periode van 2018 tot 2020, maar daar wordt nu dus in gesneden.