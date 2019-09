Zo werkt afzettingsprocedure tegen Donald Trump ttr

24 september 2019

23u25

Bron: Reuters, Business Insider, ANP 0 Voor het eerst sinds het aantreden van Amerikaans president Donald Trump wordt de stap richting de zogenaamde ‘impeachmentprocedure’ gezet. Dat heeft Democratisch Congresvoorzitter Nancy Pelosi bekendgemaakt. Volgens de Amerikaanse oppositie heeft Trump zijn Oekraïense ambtsgenoot onder druk gezet om een bezwarend onderzoek op te starten naar de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Hoe werkt zo’n afzettingsprocedure?

Om een president af te zetten (impeachment), moet er voldoende grond zijn. De grondwet van de Verenigde Staten stelt dat de president zich schuldig moet hebben gemaakt aan “high crimes and misdemeanors” - zware misdrijven dus. Een precieze omschrijving van wat dat dan zou kunnen zijn, staat niet in de grondwet. Al zijn machtsmisbruik of meineed voldoende om de procedure op te starten.

In dit geval start Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, een zogenaamd formal impeachment inquiry (een soort bijzonder onderzoek) op tegen Trump. Een commissie onderzoekt de mogelijkheid om een afzettingsprocedure te starten tegen de president. Uiteindelijk zal het onderzoek uitmonden in twee stemmingen. In een eerste stemming, in het Huis van Afgevaardigden, wordt tot de formele impeachment besloten. Daarvoor is een gewone meerderheid genoeg (en de Democratische oppositie heeft de meerderheid in deze kamer van het Congres).

Daarna moet de Senaat besluiten of de president schuldig is, en daar is een tweederde meerderheid voor nodig. De kans dat Trump wordt afgezet is echter klein. De Republikeinse partijgenoten van Trump, die een meerderheid hebben in de Senaat, zijn immers niet overtuigd van zijn schuld.

Aanleiding

Volgens Pelosi heeft Trump meerdere keren de wet gebroken. Het onderzoek zou worden gestart omdat Trump de publicatie van een bericht van een Oekraïense klokkenluider zou hebben geblokkeerd en omdat hij de Oekraïense president Volodimir Zelenski onder druk zou hebben gezet om een onderzoek naar Joe Biden - Democratisch presidentskandidaat- en zijn zoon Hunter te heropenen. Trump meent dat zij zich schuldig gemaakt hebben aan corruptie.



Volgens de Democraten zou Trump hebben gedreigd geld voor Oekraïne achter te houden, als Zelenski het onderzoek niet zou herstarten. Trump heeft toegegeven ruim 400 miljoen aan hulpgeld voor Oekraïne niet uit te betalen, maar dat doet hij omdat hij vindt dat Europese landen meer moeten bijdragen.



De Commissie Justitie van het Huis onderzoekt ook al in andere dossiers of er grond is voor een afzettingsprocedure tegen Trump, omdat hij mogelijk justitie zou hebben tegengewerkt in het onderzoek naar Russische inmenging in de vorige presidentsverkiezingen. Toch werd de impeachmentprocedure tot nu niet opgestart vanuit het besef dat elke procedure zou botsen op vrijspraak in de Senaat.

Eerdere presidenten

Het is niet de eerste keer dat er er een afzettingsprocedure wordt gestart tegen een Amerikaanse president. Andrew Johnson had in 1868 zijn minister van Oorlog ontslagen en dat bleek ongrondwettelijk. Nixon kreeg een procedure aan zijn broek na het Watergate-schandaal in 1973 en Bill Clinton werd in 1998 beschuldigd van meineed en machtsmisbruik bij zijn affaire met Monica Lewinsky.

Nixon besloot in 1974 af te treden nog voor de stemming in het Huis van Afgevaardigden was gebeurd. Bij Johnson en Clinton stemden de toen Republikeinse Huizen voor een procedure tegen de Democratische presidenten.