Zo werd ingestorte brug in Genua gebouwd: "Zo weinig mogelijk steunkabels" GVS AV

15 augustus 2018

15u10

Bron: VTM 1 Uit het archief zijn beelden opgedoken uit 1963 van de bouw van de ingestorte Morandibrug in Genua. En zo goed als onmiddellijk was er ook kritiek op de structuur van de brug. De architect, Riccardo Morandi, wilde zo weinig mogelijk steunkabels, omdat hij dat eleganter vond. Hij koos ook voor betonkabels, en niet voor staalkabels, ook al zijn die vatbaar voor corrosie en minder sterk. Tienduizenden andere Italiaanse bruggen uit dezelfde periode wachten nog op renovatie.

Antonio Brencich, een Italiaans ingenieur zou in 2016 al gewaarschuwd hebben dat de onderhoudskosten van de brug de pan uit swingden. “Die brug is een vergissing, vroeg of laat moet ze afgebroken worden, maar ik weet niet wanneer”, verklaarde de ingenieur toen. Hij maakte gewag van rekenfouten en zei dat architect Riccardo Morandi verkeerd inschatte wat met de structuur van gewapend beton na verloop van tijd zou gebeuren.

Nu blijkt dus ook dat de architect voor esthetische redenen zo weinig mogelijk steunkabels wilde en betonkabels verkoos boven de stevigere staalkabels.