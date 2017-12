Zo vierde de oudste man ter wereld zijn 113e verjaardag TK

13u10

Bron: Metro.co.uk 0 Twitter Maak kennis met Francisco Nu ñ ez Olivera, voor zover geweten de oudste man ter wereld. De Spaanse eeuweling mocht gisteren 113 kaarsjes uitblazen in Badajoz, en dat deed hij op heel traditionele manier.

De oudste persoon ter wereld is nog steeds de Japanse Nabi Tajima, die op weg is naar haar 118e verjaardag. De titel van oudste man is sinds 11 augustus echter de Spanjaard Francisco Nuñez Olivera. Toen overleed Yisrael Kristal, een Poolse man, op 114-jarige leeftijd en nam Francisco de scepter van hem over.

Gisteren werd de man maar liefst 113 jaar oud, maar hij leeft wel nog steeds in zijn eigen huis in het dorpje Bienvenida in Bajadoz (het zuidwesten van Spanje). En hij vierde niet alleen: zijn vier kinderen, negen kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen waren allemaal aanwezig. Ze keken allemaal verheugd toe hoe de man zijn verjaardag vierde met een glas melk en een stuk taart. De man kreeg ook verjaardagskaarten van over heel de wereld.

Cuando el hombre llegó a la luna tenía 65 años 👨‍🚀 ¿Os imagináis poder hablar con el hombre que más ha vivido del mundo?Nosotros tenemos esa suerte y celebramos con Francisco Núñez Olivera, Marchena, su 113 cumpleaños 🎂 Hoy en @ElSolporelOeste y Calle Mayor 📻 pic.twitter.com/9wGYP6YpB9 Canal Extremadura(@ cextremadura) link

Rode wijn

Zijn dochter Maria Antonia, zelf al 82, zorgt permanent voor hem. Volgens haar is haar vader in prima conditie. "Hij heeft geen pijn of kwaaltjes. Sommige dagen slaapt hij de hele tijd, maar op andere doet hij niets anders dan babbelen. Iemand stelde ooit voor om hem naar een rusthuis te brengen, maar daar kreeg ik zo'n slecht gevoel bij." In zijn hele leven moest hij maar twee keer naar het ziekenhuis.

Francisco voelt zich zelf ook absoluut niet oud. "Ik weet dat ik er zo uitzie, maar zo voel ik mij niet", verkondigt hij. Tot hij 107 was ging hij alle dagen wandelen, en sinds zijn cataractoperatie vijf jaar geleden is hij weer een fervente lezer geworden. Zelf wijt hij zijn hoge leeftijd aan een combinatie van zelfgekweekte groenten en een dagelijks glas rode wijn.

Het zou echter kunnen dat er iets heel goeds in het water rond Bienvenida zit. Van de amper 2.300 inwoners zijn er 30 die ouder zijn dan 90. En ook zijn familieleden leven erg lang: zijn broer Luis is intussen 95, en zijn zus Jacoba is 93 jaar oud.