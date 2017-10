Zo verwoestend zijn de branden in Californië: volledige wijken in as gelegd TT

11u26

Bron: ANP 1 AFP Natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië hebben al aan zeker tien mensen het leven gekost. In totaal is volgens Amerikaanse media al meer dan 35.000 hectare in vlammen opgegaan in acht verschillende county's. In drie county's is de noodtoestand van kracht.

Er zijn, verspreid over acht county's, al minstens zeventien natuurbranden ontstaan, die al meer dan 1.500 huizen en gebouwen hebben verwoest. Ongeveer 20.000 mensen zijn geëvacuurd. De gouverneur van Californië, Jerry Brown, heeft in drie county's ten noorden van San Francisco de noodtoestand afgekondigd: Napa, Sonoma en Yuba.

De grootste branden woeden volgens Cal Fire in Napa. "Tubbs" en "Atlas" doen elk meer dan 10.000 hectare in vlammen opgaan. De brand "Patrick" legt ruim 1.200 hectare in as ten westen van Napa. In Sonoma beslaat "Nuns fire" al een oppervlakte van meer dan 2.000 hectare. "Tubbs" begint overigens van Napa naar Sonoma te verspreiden, waar in Santa Rosa twee ziekenhuizen geëvacueerd moesten worden.

Sterke wind

De natuurbranden zijn zondagavond ontstaan en blijven voorlopig toenemen in grootte. Door de sterke wind, lage luchtvochtigheid en de relatief warme temperaturen is het moeilijk om de branden te bestrijden. Het is overigens nog niet duidelijk hoe de branden precies zijn ontstaan.

