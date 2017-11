Zo verging het de leden van de Manson Family, die hun slachtoffers op de meest bloederige manier afslachtten Koen Van De Sype

18u11

Bron: Crime Feed, nbc News, Daily Mail 0 RV Van links naar rechts en van boven naar onder: Charles Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Linda Kasabian, Leslie Van Houten, Steve Grogan, Bruce Davis en Robert Beausoleil. Charles Manson (83), de Amerikaanse sekteleider en massamoordenaar die gisteren stierf in de cel, stookte zijn volgelingen op tot de meest afschuwelijke moorden. De ‘Manson Family’ pleegde er zeker negen en stond daarvoor ook terecht. Dit is hoe het hen bijna vijftig jaar later is vergaan.

Charles ‘Tex’ Watson (71): in de cel

Watson omschreef zichzelf als de rechterhand van Manson en leidde op 9 augustus 1969 de meest notoire moordpartij van de Manson Family. Samen met drie vrouwelijk volgelingen trok hij naar de villa van regisseur Roman Polanski en de hoogzwangere actrice Sharon Tate in Beverly Hills en daar slachtten ze Tate en vier bezoekers op een beestachtige manier af. Hij was er ook bij toen de bende de volgende nacht Leno en Rosemary LaBianca vermoordde in hun huis in Los Angeles.

Watson kreeg de doodstraf, maar toen die in 1972 werd afgeschaft, werd ze omgezet in levenslang. Hij zit nog altijd in een gevangenis vlakbij Sacramento en zijn verzoeken om voorwaardelijke vrij te komen werden stelselmatig afgewezen. Hij schreef een boek waarin hij vertelde hoe de charismatische Manson zijn volgelingen Utopia aanbood en hen overtuigde om zijn ‘destructieve wereldvisie’ uit te voeren. Hij verontschuldigde zich voor de moorden en bekeerde zich tot het christendom. In 1981 werd hij zelfs prediker. Hij behaalde ook zijn diploma achter de tralies.

PN, RV Charles ‘Tex’ Watson.

Susan Atkins (61): stierf aan hersenkanker in 2009

Atkins was een van de vrouwen die aanwezig was bij de moord op Sharon Tate. Ze proefde het bloed van de actrice en schreef er het woord ‘varken’ mee op de muur. Ze bekende dat ze Tate doodgestoken had, terwijl die om haar leven smeekte en dat van haar ongeboren zoon. Ze beweerde wel dat ze op bevel van Manson handelde en dat ze onder invloed was van lsd.

Ook haar doodstraf werd omgezet in levenslang. Ze vroeg om vervroegd vrij te komen toen hersenkanker bij haar werd vastgesteld, maar dat werd geweigerd. Ze stierf in de cel in 2009, op 61-jarige leeftijd. Toen ze nog bij de sekte woonde, kreeg ze een kind van Manson: Zezozoze Zadfrack. Over hem en waar hij zich nu ophoudt, is niets bekend.

AP Susan Atkins.

Patricia Krenwinkel (69): in de cel

Krenwinkel was een 19-jarige secretaresse toen ze Manson (toen 33) voor het eerst ontmoette op een feestje. Drie dagen later liet ze have en goed achter om hem te volgen, omdat ze dacht dat er iets tussen hen bloeide. Ze kwam al snel met de voeten op de grond toen Manson haar begon te mishandelen en ‘uitleende’ aan andere mannen, zo vertelde ze vorig jaar. Ze was meestal onder invloed.

Ze was aanwezig bij de moordpartij in het huis van Sharon Tate en achtervolgde Abigail Folger (26) door het huis voor ze haar herhaaldelijk neerstak. Een dag later hielp ze ook bij de moord op de LaBianca’s. Manson en Watson zeiden haar dat ze iets ‘heksachtigs’ moest doen en daarop stak ze Leno LaBianca met een vork in de maag. Daarna schreef ze met zijn bloed op de muren. Ze kreeg de doodstraf – die werd omgezet in levenslang – en is de vrouw die al het langst in de cel zit in de staat Californië. Ze vroeg al 13 keer om vervroegd vrij te komen, maar tevergeefs.

RV Patricia Krenwinkel.

Linda Kasabian (68): vrij, woont in New Hampshire

Kasabian reed met de vluchtwagen toen de volgelingen van Manson uit moorden gingen. Ze was naar eigen zeggen compleet in shock toen ze zag wat er gebeurde en zou er twee dagen na de moorden vandoor gaan. Daarvoor had ze de moord op een Libanees acteur die ze kende, verijdeld door op de verkeerde deur te kloppen. Ze was de kroongetuige in het moordproces Tate/LaBianca en kreeg daarvoor immuniteit. Ze zou nu ergens in alle stilte leven in New Hampshire.

RV Linda Kasabian.

Leslie Van Houten (68): in de cel

Van Houten was het jongste lid van de sekte en pas 19 toen ze betrokken raakte bij de moord op de LaBianca’s. Ze hield Rosemary in bedwang met een kussensloop over haar hoofd, terwijl anderen haar tientallen keren staken met messen. Toen Watson haar opdroeg om ‘iets te doen’, nam ze een slagersmes en stak ze de vrouw bijna een dozijn keer.

Sinds ze meer dan 40 jaar geleden aan haar levenslange celstraf begon, was ze een modelgevangene. Ze heeft een masterdiploma van therapeut, kreeg een erkenning en helpt nu andere gevangenen. Vorig jaar oordeelde de raad voor vervroegde in vrijheidsstelling dat ze vrij kon komen, maar gouverneur Jerry Brown herriep dat omdat ze volgens hem nog altijd een “onredelijk gevaar voor de samenleving” was. In september kreeg ze weer groen licht van de raad en momenteel loopt een periode van 150 dagen waarin Brown opnieuw van zich kan laten horen.

AP, RV Leslie Van Houten.

Steve ‘Clem’ Grogan (66): vrij

Steve Grogan werd door Manson vaak ‘Scramblehead’ genoemd, omdat hij niet van de verstandigste was. Hij nam net als Van Houten alleen deel aan de moord op de LaBianca’s en kreeg de doodstraf. Een rechter zette die straf om in levenslang “omdat hij te dom en te zwaar onder de invloed van drugs was” om de slachtpartij mee georkestreerd te kunnen hebben. Hij kwam vrij in 1985 en is de enige effectieve moordenaar van de Manson Family die intussen op vrije voeten is.

RV Steve Grogan.

Bruce Davis (75): in de cel

Davis zit een levenslange celstraf uit voor de moord op muzikant Gary Hinman en stuntman Donald ‘Shorty’ Shea in 1969. Hij viel die laatste aan met een mes en hield Hinman onder schot terwijl Manson zijn gezicht bewerkte met een zwaard. “Ik wilde zijn favoriet zijn”, verklaarde hij daarover in 2014. Hij hield lang vol dat hij alleen had toegekeken, maar erkende later zijn verantwoordelijkheid.

Een speciaal panel besliste al vijf keer dat hij vrij kon komen omdat hij niet langer als een gevaar wordt beschouwd. Het haalde zijn leeftijd en goed gedrag aan als reden. Bruce Davis haalde onder meer een doctoraatstitel in de cel en bekeerde zich tot het christendom. Maar de beslissing voor zijn vrijlating werd al elke keer tegengehouden door de gouverneur van Californië.

RV, AP Bruce Davis.

Robert (Bobby) Beausoleil (70): in de cel

Beausoleil kreeg de doodstraf voor de moord op Gary Hinman, maar ook bij hem werd die omgezet in levenslang. Zijn recentste vraag om vervroegd vrij te komen dateert van oktober vorig jaar, maar ze werd geweigerd. Hij was muzikant en acteur toen hij bij de Manson Family terechtkwam en zat in de cel ten tijde van de moorden in het huis van Sharon Tate en de LaBianca’s. In 1994 werd hij overgebracht naar de staatsgevangenis van Oregon in Salem, nadat hij in de cel getrouwd was met een vrouw uit die staat en met haar vier kinderen kreeg.

RV Robert Beausoleil.

Lynette 'Squeaky' Fromme (69): voorwaardelijk vrij

Fromme was een kindsterretje uit Venice Beach toen ze Manson in 1967 leerde kennen op een feestje in Manhattan Beach. Daar was ook Krenwinkel aanwezig. Ze nam niet deel aan de moordpartijen, maar woonde wel het proces daarover bij. In 1975 werd ze opgepakt door de geheime dienst nadat ze een pistool had gericht op toenmalig president Gerald Ford. Ze werd tot levenslang veroordeeld voor poging tot moord. In de cel bleef ze corresponderen met Manson. Ondanks het feit dat ze kort kon ontsnappen, kwam ze in 2009 vervroegd vrij. Ze zou nu in Marcy in de staat New York wonen.

RV Lynette Fromme.

Mary Brunner (73): voorwaardelijk vrij

Zij was een van de eerste leden van de Manson Family en schonk Manson een zoon, Michael Valentine. Ze speelde geen rol in de moorden, maar werd opgepakt in 1971 nadat ze een wapenwinkel overvallen had als onderdeel van een plan om Manson uit de cel te bevrijden. Ze raakte daarbij gewond. Ze kwam vervroegd vrij in 1977. Het is onduidelijk wat ze daarna deed.

RV Mary Brunner.

Meer over Charles Manson