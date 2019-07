Zo spectaculair was reddingsactie: één jaar geleden werd laatste voetballertje uit Thaise grot gered LDW

10 juli 2019

06u33 0 Het is vandaag een jaar geleden dat het laatste voetballertje werd bevrijd uit het grottencomplex Tham Luang in Amphoe Mae Sai in Thailand. Twaalf jonge voetballertjes en hun trainer zaten er meer dan twee weken vast.

Het was op 23 juni vorig jaar de bedoeling om maar een uurtje door te brengen in de grot. Maar toen het water in de gangen plots snel begon te stijgen, werd de voetbalploeg steeds dieper het complex in gedwongen. Coach Ake probeerde nog om al zwemmend een weg naar buiten te vinden voor de jongens, maar hij moest terugkeren omdat het water te snel stroomde.

Wat volgden waren bloedstollende weken, heel de wereld leefde mee. Het duurde negen dagen voor de voetbalploeg werd gelokaliseerd. Er werden allerlei manieren bedacht en getest om de jongens naar buiten te krijgen. Tesla-CEO Elon Musk bood zelfs aan om een miniduikboot van hem te gebruiken. Een internationaal team van grotduikers en logistieke experts was uiteindelijk nodig om de opmerkelijke reddingsactie uit te voeren.

Regenseizoen

Eerst werd nog overwogen om maandenlang te wachten tot het regenseizoen voorbij was, maar de overlevingskansen van de ploeg waren geslonken door de dalende zuurstofniveaus in hun kamer, door het risico op ziektes en door de overvloedige regen die de grotten alsmaar meer zou doen onderlopen.

Er werd zo’n 200 miljoen liter water weggepompt, waardoor er luchtzakken ontstonden op cruciale plekken. De voetballertjes kregen duiklessen in de grot. Op het moment dat de weersomstandigheden het toelieten, werd de operatie gestart. Tijdens de reddingsoperatie werden de jongens zo compact mogelijk ingewikkeld zodat de duikers hen makkelijk konden vervoeren.

Verdovend middel

De jongens, die niet konden zwemmen, kregen een verdovend middel voor ze uit de donkere en onder water gelopen gangen werden gered door een team van duikers. Ze waren erg verzwakt en werden verdoofd om te vermijden dat ze in paniek zouden geraken.

Er waren uiteindelijk drie reddingsoperaties nodig om iedereen uit de grot te halen. Telkens was er een team van wel honderd duikers aanwezig in de grotten om alles in goede banen te leiden. Het was een levensgevaarlijke operatie, maar het volledige team werd uiteindelijk gered. Eén van de duikers haalde het jammer genoeg niet. Hij kwam tijdens de reddingsactie om het leven toen hij flessen met perslucht aan het aanvullen was in het grottencomplex.