Zo snel verspreidt virus zich aan buffet in restaurant: na 30 minuten iedereen besmet KVDS

11 mei 2020

10u39 0 Viroloog Marc Van Ranst heeft op Twitter een fascinerend filmpje gedeeld dat aantoont hoe belangrijk het is om je handen te wassen in coronatijden. De Japanse openbare omroep deed in samenwerking met enkele wetenschappers een experiment om te zien hoe snel het virus zich kan verspreiden aan een buffet. De resultaten waren ontluisterend.

Voor het experiment werden 10 mensen samengebracht in een kamer waar een buffet stond opgesteld. Een van hen werd aangewezen als besmet persoon. Het ‘virus’ werd in de vorm van fluorescerende verf op één van zijn handpalmen aangebracht. Een scenario dat zich kan voordoen als een besmet persoon bijvoorbeeld in zijn hand hoest en het niet wast.

Licht

In het licht van de kamer was de verf niet zichtbaar, maar toen het buffet na amper een half uur werd gesloten en er een speciale lamp werd aangestoken, bleek de verf op de handen van álle deelnemers te zitten. Drie van hen hadden ook verf aan hun gezicht. Ook de vorken, lepels en deksels van het buffet bleken onder het ‘virus’ te zitten.





Professor infectieziekten Hiroyuki Kunishima van de St. Marianna University School of Medicine hoopt dat het filmpje mensen bewustmaakt van het gevaar van het aanraken van besmette oppervlakten met het oog op de verspreiding van het coronavirus. “Neem passende maatregelen”, klinkt het. Dat kan bijvoorbeeld door een mondkapje te dragen en regelmatig je handen te wassen.

Meer dan 5,4 miljoen mensen hebben de beelden intussen bekeken en ze worden vlot gedeeld en becommentarieerd op sociale media.

Volgens de wetenschappers toont het experiment ook aan hoe makkelijk het virus om zich heen kon grijpen op cruiseschepen, waar overal buffetten te vinden zijn.

Lees ook: Familie van risicopatiënten aan hun lot overgelaten in exitstrategie (+)

Bekijk ook:

UITGELEGD. Ben je immuun als je Covid-19 hebt gehad?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.