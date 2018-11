Zo ontstonden Halloween-rellen in Frankrijk: jongen (19) roept op om ‘The Purge’ na te spelen Daimy Van den Eede

01 november 2018

13u11

Bron: VTM NIEUWS, Belga 15

In verschillende Franse steden zijn afgelopen nacht rellen uitgebroken tussen jongeren en de politie. Een jongen van 19 had vorige week iedereen via sociale media opgeroepen om met Halloween de politie aan te vallen en rel te schoppen. Hij had zich laten inspireren door de Amerikaanse film ‘The Purge’, waarin een dag per jaar alles toegelaten is, ook moord.

Door de oproep braken er in heel Frankrijk rellen uit. In Lyon richtten groepjes jongeren vernielingen aan, staken ze auto’s in brand en gooiden ruiten stuk. De politie moest in totaal twaalf jongeren oppakken, waarvan er tien minderjarig waren.

In een voorstad van Parijs werd door een groep gemaskerde jongeren een raid uitgevoerd op een sportwinkel. Elders was er sprake van brandstichtingen en vandalisme.

De aanstoker riskeert tot vijf jaar cel en een boete van 45.000 euro. Na afloop postte hij een nieuw filmpje via Snapchat, waarin hij aangaf dat hij “de oproep niet zo bedoeld had” en het “om een grap ging”.

La #purge d’#Halloween continue : des passagers d’un tram agressés à #Lyon (Minguettes) pic.twitter.com/WG3ivtFRVn Damien Rieu(@ DamienRieu) link

Des groupes très mobiles de casseurs continuent d’arpenter les rues du centre-ville de #Lyon. Nombreuses #dégradations du mobilier urbain et quelques agressions physiques. #Halloween #Purge pic.twitter.com/A60jMgiZW2 Julien Damboise(@ JDANDOU) link