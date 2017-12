Zo'n zware politie-escorte hebben Zwarte Piet-demonstranten nodig in Nederland TK

10u46

Bron: AD.nl 6 Marcel Wiegman ME-busjes in Duivendrecht. Zo'n tweehonderd demonstranten tegen Zwarte Piet zijn vandaag uit het Nederlandse Duivendrecht naar het Friese Dokkum vertrokken. Dat gebeurt onder zware politiebegeleiding.

De groep wordt begeleid door agenten op elf motoren, vijf busjes, een commandowagen en agenten in burger. Ook zijn twee vrachtwagens van de wegenwacht paraat, die eventuele wegblokkades uit de weg kunnen ruimen. Er komen ook nog mensen met eigen vervoer.



De betoging begint om 14.00 uur in Dokkum. De gemeente heeft een noodbevel uitgevaardigd. Iedereen op het terrein mag daardoor gecontroleerd worden.

Wegblokkade

Eigenlijk moest het protest twee weken geleden al plaatsvinden tijdens de aankomst van Sinterklaas in Nederland. De demonstratie werd die zaterdag echter verboden nadat twee bussen met actievoerders op de A7 bij Joure waren tegengehouden door voorstanders van Zwarte Piet. De hele snelweg was daar een tijdlang geblokkeerd.

Later zei burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel, waar Dokkum onder valt, dat betogers mogelijk zwaar vuurwerk wilden inzetten en dat dat een reden was voor het demonstratieverbod. Ze liet in het midden of dat voor- of tegenstanders van Zwarte Piet waren.