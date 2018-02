Zo'n 500 OVSE-waarnemers volgen Russische presidentsverkiezingen EB

05 februari 2018

15u47

Bron: DPA 0 De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) stuurt bijna vijfhonderd waarnemers naar de presidentsverkiezingen van 18 maart in Rusland. Dit heeft missiehoofd Jan Petersen in Moskou gezegd.

De waarnemers zullen niet enkel naar grote steden maar ook naar landelijke gebieden uitzwermen. Nu reeds is in Moskou een kernteam van dertien mensen actief. Er zijn al zestig waarnemers naar regio's gestuurd om daar langere tijd hun werk te doen. Zij zullen niet alleen de verkiezingsdag zelf in de gaten houden, maar ook de campagne en de berichtgeving in de media. De OVSE begeleidt Rusland bij verkiezingen sinds 1996.

Dat Vladimir Poetin zichzelf als president zal opvolgen geldt als zeker, echte uitdagers zijn er niet. Opposant Alekseï Navalni roept daarom de kiezers op de stembusgang te boycotten.