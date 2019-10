Zo'n 50.000 mensen geëvacueerd om bosbranden in Californië Redactie/IB

25 oktober 2019

06u49

Bron: AD, Belga 0 In de Amerikaanse staat Californië hebben zo’n 50.000 mensen in het gebied ten noorden van Los Angeles en ten zuiden van San Francisco het bevel tot evacuatie gekregen omwille van de hevige bosbranden die de regio teisteren. Dat meldt de brandweer. De vlammen verspreidden zich op enkele uren tijd over ongeveer 2.000 hectare struikgewas en bedreigen woningen in de omgeving van de stad Santa Clarita, zo’n 65 km ten noorden van LA.

In Santa Clarita ging een aantal huizen in vlammen op nadat door de hevige wind twee branden fors in omvang toenamen en wijken. De autoriteiten in het gebied willen dat 40.000 hun huizen verlaten vanwege het om zich heen slaande vuur.

Ook in het Sonoma-wijngebied ten noorden van San Franscisco beslaat de zogenoemde Kinclade-brand inmiddels een gebied van meer dan 39 vierkante kilometer. In het stadje Geyserville moesten 2000 mensen hun huis verlaten vanwege het oprukkende vuur. Natuurgebied, wijngaarden, huizen en auto’s gingen in vlammen op. Geyserville ligt op zo’n 40 kilometer van Santa Rosa, waar bosbranden in 2017 het leven kostten aan 22 mensen.

“Branden niet te beteugelen”

Volgens brandweercommandant Daryl Osby van het korps in Los Angeles County zijn de branden niet te beteugelen. De droge wind stuwt de vlammen fors op en zullen zich naar verwachting nog verder uitbreiden. De windvlagen kunnen volgens weerdeskundigen een snelheid van meer dan 112 kilometer per uur bereiken.

Uit voorzorg werd in vijftien county’s in het zuiden van Californië de stroom afgesloten. Daardoor kwamen 180.000 huishoudens zonder elektriciteit te zitten.

Vorig jaar kwamen bij hevige bosbranden in Californië zo’n honderd mensen om het leven.