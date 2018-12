Zo’n 20.000 doden. 2018 was "minst dodelijke" jaar in Syrisch conflict ADN

31 december 2018

14u00

Bron: Belga 0 Sinds de start van het conflict in Syrië in maart 2011 is 2018 met ongeveer 20.000 doden het minst dodelijke jaar geweest. Dat zegt althans het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Het observatorium beschikt over een groot netwerk van bronnen binnen Syrië.

"In 2018 hebben we het laagste aantal doden geregistreerd", zegt Rami Abdel Rahmane, directeur van het observatorium. Rahmane spreekt van 19.666 doden, onder wie 6.349 burgers, 1.437 van hen zijn kinderen.



In het voorbije jaar slaagden de regeringstroepen van Bashar al-Assad erin verschillende bolwerken van rebellen en jihadisten te heroveren, met de militaire hulp van bondgenoten Iran en Rusland. Assad controleert zo twee derde van het land.

