Zo'n 14.000 inwoners van Göttingen geëvacueerd na vondst van bom jv

12 oktober 2019

12u41

Bron: DPA/BELGA 0 In Göttingen, een stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen, worden zo'n 14.000 mensen geëvacueerd nadat tijdens bouwwerkzaamheden mogelijk een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd aangetroffen. De bom werd gevonden in de buurt van het station, dat ook ontzet is.

Als het inderdaad om een niet ontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog gaat, zal die ofwel onschadelijk gemaakt worden of gecontroleerd tot ontploffing gebracht worden.

De ontmijningsdienst kan echter nog niet aan het werk omdat volgens het stadsbestuur in het evacuatiegebied activisten in bomen zijn geklommen. Zij protesteren met spandoeken tegen de oorlog in Noord-Syrië.