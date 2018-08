Zo makkelijk kunnen vluchtelingen Marokkaanse grenswachten 'verschalken' Karen Van Eyken

Bron: Focus, Die Welt 0 Marokko doet er alles aan om geen tweede Libië te worden. Maar in het land wachten naar schatting zo'n 30.000 mensen om de oversteek naar Europa te maken. Met enkele honderden euro's is veel mogelijk.

De autoriteiten proberen er alles aan te doen opdat het land geen hotspot voor vluchtelingen wordt. In het noorden van Marokko zijn de afgelopen dagen honderden vluchtelingen gearresteerd door de veiligheidsdiensten en verder landinwaarts gebracht. Mensenrechtenorganisaties spreken over illegale deportaties.

Maar smokkelaars gooien roet in het eten. Evenals Marokkaanse grenswachten die tegen betaling vluchtelingen vrije doorgang verlenen. "Afhankelijk van het aantal 'passagiers' eist de grenswacht tussen 300 en 600 euro om de andere kant op te kijken", vertelt een man uit Kameroen. Hierdoor komt het dat volle boten met migranten zelfs op klaarlichte dag het ruime sop kunnen kiezen naar Europa. Aan boord zitten voornamelijk mensen uit Sub-Sahara-Afrika.

In Nador, een grote stad ten zuiden van de Spaanse enclave Melilla, zijn de afgelopen tijd grenswachten de laan uitgestuurd wegens omkoperij. Smokkelaars konden daar zonder enig probleem hun gangen gaan. "In Tanger is dat niet mogelijk," verzekeren Issa en Emanuel uit Kameroen, die zitten te bedelen voor een bakkerij in de havenstad. "Hier moet je alles in het geheim doen." En wachten tot het donker wordt.

Tot een jaar geleden lag omkopen moeilijk. "Maar de grenswachten krijgen constant aanbiedingen en de prijzen zijn gestegen", zegt Emanuel, die een nieuw leven wil beginnen in Frankrijk of Duitsland. "Uiteindelijk bezwijken ze en steken het geld snel op zak voor hun collega's dat kunnen doen."

Issa en Emanuel zaten al eens in een rubberboot op weg naar Spanje. "Maar het ging mis." Zoals alle migranten op zee namen ze contact op met de Spaanse reddingsdiensten. Maar die waarschuwden op hun beurt de Marokkaanse marine.

27.000 migranten zijn dit jaar al op het Iberisch Schiereiland aangekomen. Tot 30.000 mensen zitten nog te wachten in Marokko om hetzelfde te doen. Met of zonder omkoperij - voor kleine boten is er altijd een weg. "Indien we niemand kunnen omkopen, gaan we op het strand liggen totdat een gelegenheid zich voordoet", zeggen Issa en Emanuel. "Ongeacht hoe lang het ook duurt, maar we geraken hier weg!"