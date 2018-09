Zo leefden de Kennedy’s: pas gedigitaliseerde foto’s geven nooit geziene blik op privéleven legendarische familie KVDS

17 september 2018

13u52

Bron: AP 0 Ze vormen een van de bekendste families van de Verenigde Staten en spreken ruim een halve eeuw na de dood van hun bekendste telg JFK nog altijd tot de verbeelding. En daarom heeft de John F. Kennedy Presidential Library and Museum meer dan 1.7000 vintage familiefoto’s geïnventariseerd en gedigitaliseerd van de Kennedy's, zodat je ze nu online kan bekijken. De beelden geven een nooit eerder geziene blik op het alledaagse leven van de legendarische clan.

Een jonge JFK die aan het zwembad grijnzend zijn sixpack showt, een kleine Bobby Kennedy die bovenaan in een speeltoestel in de tuin geklommen is en Rose Fitzgerald in haar zondagse outfit in 1908, nog voor ze met Joseph P. Kennedy sr. huwde en de matriarch van de clan werd: de pas gedigitaliseerde foto’s onthullen een schat aan beeldmateriaal.

Gewone kiekjes

De meeste zijn gewone kiekjes van het typische Amerikaanse familieleven in de eerste helft van de 20ste eeuw: vakanties, uitstapjes, etentjes en kinderen die met de camera spelen. Maar ze bieden wel een inkijk in een wereld die nog maar weinigen mochten aanschouwen.





“Het is gewoon leuk om te zien wat ze allemaal met de camera deden”, aldus Nicola Mantzaris, die meehielp om de negatieven te digitaliseren, die allemaal veilig weggeborgen zaten in temperaturen onder het vriespunt om de chemische ontbinding tegen te gaan. (lees hieronder verder)

Het project werd vorig jaar gelanceerd en viel samen met wat de 100ste verjaardag van president JFK geweest zou zijn, als hij niet doodgeschoten was op 22 november 1963 in Dallas. De foto’s zijn extra fascinerend omdat ze veel van de familieleden tonen nog voor ze beroemd werden.

Koninklijke familie

“Ze zijn voor Amerikanen eigenlijk wat het dichtste bij een koninklijke familie komt”, aldus professor Patrick Maney van Boston College, die gespecialiseerd is in presidentiële geschiedenis. “Ze stammen uit een periode die gezien wordt als het gouden tijdperk van de VS.” (lees hieronder verder)

Zelf zat Maney op de middelbare school toen JFK werd neergeschoten. Dat de ster van de oud-president taant, wil hij niet gehoord hebben. “Hij leeft op een bepaalde manier nog altijd verder. Het is alsof hij bevroren is in de tijd.”

De volledige collectie kan je bekijken via deze link.