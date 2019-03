Zo kregen rijke en beroemde Amerikanen hun kinderen in prestigieuze universiteiten Tennisleraar van Obama’s en Hollywoodactrices aangeklaagd in groot schandaal rond vervalsing van ingangsexamens Guy Van Vlierden

13 maart 2019

16u52 0 Een flinke smak geld en een staal van het handschrift van dochter of zoon. Veel meer hadden welgestelde Amerikaanse ouders niet nodig om hun kinderen binnen te krijgen op een topunief zoals Stanford of Yale. Dat gebeurde simpelweg door een échte bolleboos naar het ingangsexamen te sturen. Maar het bedrog kwam aan het licht en naast de spilfiguur, die er meer dan twintig miljoen euro aan verdiende, riskeren nu ook tal van beroemdheden een proces.

Officieel runde William ‘Rick’ Singer een bureau voor studiebegeleiding in het Californische stadje Newport Beach. Maar in werkelijkheid deed hij veel meer voor rijkeluiskinderen van wie de ouders aasden op gegarandeerd succes. Intelligentie kan je nu eenmaal niet kopen en wie later wil schermen met studies aan een prestigieuze universiteit, moet bij de ingangsexamens wel tot de besten behoren.

Eenvoudig systeem

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Singer