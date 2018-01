Zo kon één enkele werknemer heel Hawaï op zijn kop zetten TT

Bron: CNN 1 AP Vern Miyagi, EMA-directeur (.l) en gouverneur David Ige (r.). op een persconferentie zaterdag. REUTERS Studenten renden na het ontvangen van het bericht weg, op zoek naar een schuilplaats. De werknemer die zaterdag per ongeluk naar heel Hawaï het bericht stuurde dat er een raket onderweg was naar de Amerikaanse staat en dat iedereen een schuilplaats moest opzoeken, heeft ook 'ja' geantwoord op de vraag ter bevestiging om het noodbericht te versturen. Dat blijkt uit nieuwe details over de foutgelopen procedure.

Met "één druk op een foute knop" zorgde een werknemer van de dienst Emergency Management Agency (EMA) zaterdag voor ongeziene paniek op het eiland Hawaï. Dat verklaarde gouverneur David Ige meteen na het incident. Maar ondertussen blijkt dat het om meer dan één simpele druk ging.



De fout gebeurde net na de shiftwissel van de ene naar de andere werknemer, tijdens een oefeningprocedure waarbij er normaal enkel een intern testbericht wordt verstuurd, aldus Vern Miyagi, directeur van EMA. Maar tijdens de oefening heeft de bewuste werknemer per ongeluk een fout "sjabloon" geselecteerd. Op dat sjabloon staat welk bericht er naar wie gestuurd zal worden.

Vraag tot bevestiging

In plaats van een intern sjabloon koos de werknemer een sjabloon voor het grote publiek. Daarna volgde bovendien nog de vraag om bevestiging om het bericht naar iedereen op het eiland te sturen, waarop de werknemer "per ongeluk" ook nog eens 'ja' selecteerde. Daarop verscheen de boodschap - in hoofdletters - 'BALLISTIC MISSILE THREAT INBOUND TO HAWAII. SEEK IMMEDIATE SHELTER. THIS IS NOT A DRILL' ('Ballistische raketdreiging onderweg naar Hawaï. Zoek onmiddellijk een schuilplaats. Dit is geen oefening') op zowat elk smartphonescherm in Hawaï.

EMA slaagde er bovendien pas na 38 minuten in een rechtzetting te sturen om te zeggen dat het bericht vals alarm was. Dat omdat het computerprogramma geen sjabloon voor zo'n vals alarm-melding. Dat sjabloon is er ondertussen wel, een opvolgingsbericht zal dus in de toekomst veel sneller gestuurd kunnen worden, verzekert het noodagentschap.

De bewuste werknemer is geschorst en naar een andere afdeling overgeplaatst, maar niet ontslagen.

EMA Hawaï Een sjabloon van 'vals alarm' werd ondertussen toegevoegd aan communicatiescherm van EMA op Hawaï.

REUTERS Op het eiland verschenen nadat duidelijk werd dat het om vals alarm ging op alle mogelijke manieren berichten dat er "geen dreiging" was.

