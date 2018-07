Zo groot is ravage na hevige bosbranden in Griekenland Jolien Lelièvre

24 juli 2018

14u34

Bron: VTM NIEUWS 2 Luchtbeelden tonen de ravage die de bosbranden in Griekenland hebben aangericht. Op de beelden is te zien hoe huizen volledig in de as liggen en hoe auto’s zijn uitgebrand. Van de groene kustlijn blijft nog weinig over door de zwartgeblakerde bomen.

Bij de zware bosbranden in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene zijn nu al zeker zestig doden geteld. Er vielen ook meer dan 150 gewonden, van wie er velen in kritieke toestand verkeren. Buitenlandse Zaken maakt zich zorgen om één Belgische toerist die zich in de buurt zou bevinden.