Exclusief voor abonnees Zo ging het eraan toe achter de schermen van de EU-top Marc Peeperkorn

05 juli 2019

10u42

Bron: De Volkskrant 0 Eén voor een werden de Spitzenkandidaten voor topposities bij de EU uit de wedstrijd gereden. En kwamen er totaal onverwachte namen in hun plaats. Hoe kon dat?

‘De Europese Raad is geen uitzendbureau.’ De ervaren EU-diplomaat wil maar zeggen: als 28 regeringsleiders een akkoord sluiten over de verdeling van Europese topjobs, krijg je niet de meest capabele mensen op de beste plek, maar de minst controversiële kandidaten die het politieke plaatje doen kloppen. Het is net nationale politiek, voegt de diplomaat er zekerheidshalve aan toe.

Woensdag, de dag na de EU-top van drie dagen, zijn EU-ambtenaren en diplomaten bereid op basis van anonimiteit een licht te werpen op prangende vragen zoals hoe Spitzenkandidaat Frans Timmermans op het laatste moment toch uit de wedstrijd werd gereden. En waarom Merkel haar steun moest onthouden aan partij- én landgenote Ursula von der Leyen als voorzitter van de nieuwe Europese Commissie. De eerste Duitse Commissievoorzitter sinds 52 jaar.

Weerstand te groot

