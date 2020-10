Exclusief voor abonnees

Zo gigantisch verschilt behandeling Trump van die van doorsnee Amerikaan

Koen Van De Sype

06 oktober 2020

20u38

0

“Wees niet bang voor het coronavirus.” Die boodschap had de Amerikaanse president Donald Trump maandagavond voor zijn volgers op Twitter, toen hij net ontslagen was uit het militaire ziekenhuis waar hij behandeld was voor Covid-19. Maar moeten doorsnee Amerikanen zich effectief geen zorgen maken zoals hun president suggereert? Hoeveel verschilt de behandeling die zij krijgen eigenlijk van die van hun commander-in-chief? Toch wel behoorlijk, zo blijkt.